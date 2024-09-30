【「くーねるまるた ぬーぼ」15巻】 9月30日 発売 価格：792円 小学館は、マンガ「くーねるまるた ぬーぼ」の15巻を9月30日に発売する。価格は792円。 本作は高尾じんぐ氏が「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載している作品。ポルトガルから来日して日本が大好きになった腹ペコ女子・マルタが、さまざまなグルメを堪能してい