■目まぐるしい日々を共に走り抜けてきたAぇ! groupの5人が互いをねぎらう“数珠繋ぎご自愛メッセージ”も掲載 Aぇ! groupが10月9日発売の『anan』2417号のスペシャルエディション表紙＆グラビアに登場する。10月9日発売後は「私たちのフェムケア 2024」特集 。 2024年5月に「《 A》 BEGINNING」で CDデビューを果たし、同日に『anan』の表紙も飾ったAぇ! groupが、2ndシングル「Gotta Be」発売にあわせて、デビュ&#