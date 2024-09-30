10月4日発売予定の「呪術廻戦」の単行本28巻（C）芥見下々/集英社アニメや映画でも人気を集めた漫画「呪術廻戦」（芥見下々さん著）の単行本のシリーズ累計発行部数（電子版を含む）が1億部を突破したと、出版元の集英社が30日付で発表した。連載は同日発売の「週刊少年ジャンプ」44号で完結する。同作は呪術師を育成する高専に通う主人公の虎杖悠仁が、「呪いの王」との戦いに挑んでいくダークファンタジー。連載は2018年開始