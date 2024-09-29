線路（資料写真）２９日午後１１時５分ごろ、ＪＲ東海道線横浜─川崎間で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、同線東京─熱海間の上下線と横須賀線東京─久里浜間の上下線、京浜東北線大宮─大船間の南・北行、新宿以南の湘南新宿ライン南・北行で運転を見合わせている。運転再開は３０日午前０時３０分ごろを見込んでいる。