◆9月30日生まれの著名人◆白川和子（47年＝女優）トニーヒロタ（64年＝タレント）斉藤こず恵（67年＝女優）西島隆弘（86年＝AAA）紺野ぶるま（86年＝芸人）橘花梨（93年＝女優）鈴木夢（06年＝タレント）