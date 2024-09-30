【プレイステーション 5 Pro】 9月30日10時～順次予約受付開始 11月7日 発売予定 価格：119,980円 PS5 Pro ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、新型ゲームコンソール機「プレイステーション 5 Pro（以下、PS5 Pro）」の予約受付を本日9月30日10時より順次開始する。価格は119,9