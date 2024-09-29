フラッグシップシリーズの廉価スマホ「Galaxy S24 FE」が登場！Samsung Electronics（以下、Samsung）は27日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S24」シリーズの廉価モデル「Galaxy S24 FE（型番：SM-S721*）」を発表しています。韓国などの1次販売国・地域では2024年10月3日（木）に発売され、価格はドイツなどの欧州では749ユーロ（約11万9000円）から