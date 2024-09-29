70年代のテレビ番組で起こった恐ろしい放送事故をファウンド・フッテージスタイルで描く『悪魔と夜ふかし』が10月４日より公開。劇中番組の“喧嘩シーン”を切り取った本編映像が解禁されている。「ナイト・オウルズ」はデヴィッド・ダストマルチャン演じるジャック・デルロイが司会を務める深夜番組。ライバル番組に勝てず人気が低迷していたが、ハロウィンシーズンの視聴率調査週間にあたる日、ジャックはオカルトショーの生放送