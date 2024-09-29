盗塁王も獲得した“超人”の俊足は、意外なところでも発揮されていた。パチンコ・パチスロ番組「パーラーカチ盛りABEMA店」が9月27日に放送され、プロ野球の日本ハム・オリックス・阪神と3球団で活躍した糸井嘉男が出演。北海道札幌市の「マルハン苗穂店」を訪れると、店内に入るや否や、興奮が抑えきれられないのか「俺等は走らなアカン」と階段を猛ダッシュした。【映像】たまらずダッシュする糸井とダース糸井といえば、類