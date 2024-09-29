２９日午後１１時４分頃、ＪＲ東海道線の川崎―横浜駅間の踏切で人身事故が発生した。この影響で、同線は東京―熱海駅間で、また、横須賀線が東京―久里浜駅間、京浜東北線が大宮―大船駅間で運転を見合わせている。湘南新宿ラインも新宿駅以南で運転を見合わせている。