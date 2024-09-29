『キン肉マン』最新JC86巻が10月4日（金）発売に！『週刊プレイボーイ』および『週プレNEWS』連載中（毎週月曜発売、および更新）の漫画『キン肉マン』（ゆでたまご作）のジャンプコミックス（以下、JC）各巻の中から、ゆでたまご先生ご自身にお気に入りの原画を選んでご紹介いただくシリーズ企画"ゆで原画"第34回。 ついに姿を現した時間超人の主力組"五大刻"！今の世界を崩壊させて遠い未来に飛び立った先で新たな世づくりを始