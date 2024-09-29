「ヤクルト５−４巨人」（２９日、神宮球場）櫻坂４６の武元唯衣が始球式に登場。事前告知なしでサプライズでの投球となったが、中継でも混乱具合がうかがえた。フジテレビの実況アナウンサーは「欅坂４６の武元唯衣さんです」と、改名前のグループ名を連呼。テロップでも「欅坂４６」と表示されていた。ＳＮＳでは困惑の声が広がり「櫻坂のはずが欅坂になってた。過去の？って一瞬思った」、「今は欅坂ではなく櫻坂です」、