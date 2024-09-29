２９日のフジテレビ「Ｍｒ．サンデー」では、自民党新総裁に選出された石破茂氏が、衆院選投開票を１０月２７日に定めて、予想外に早く衆院解散する流れとなったと伝えた。司会の宮根誠司が「いや小泉進次郎さんだったら分かるんですけど」と驚き、石破氏は総裁選では与野党論戦が必要だと訴えていたと指摘した。解散までに一定の論戦も組まれるが、番組では党内の解散を急ぐ流れに、石破氏が応じているとの見方が紹介された