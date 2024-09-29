約300万個のレゴブロックを用いた長さ26メートルの立体模型「清明上河図」が25日、香港の商業施設で展示された。これは宮廷画家の張択端による名画「清明上河図」を再現しており、北宋時代の首都・汴京（現在の河南省開封市）の当時の繁栄の様子を垣間見ることができる。中国新聞網が伝えた。この立体模型は、香港で唯一の「レゴ認定プロビルダー（LEGO Certified Professional）」である洪子健さんが手掛けたもので、今年9