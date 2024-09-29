阪神・桐敷拓馬投手（２５）が、両リーグ最多となる７０試合登板を達成した。５点を奪って逆転した直後の８回に、３番手でマウンドへ。先頭・筒香は１４７キロのツーシームで三邪飛、続く伊藤光はカウント２―２から見逃し三振に仕留めた。最後は森敬を２球で一ゴロに打ち取り、野手陣とハイタッチ。試合後は、「先頭を出すといいバッターが揃っているので。絶対、先頭を取っていこうと思って投げました」と大粒の汗を拭った。