生田絵梨花が主演するドラマ『素晴らしき哉、先生！』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の最終話（10月6日放送）に、武田鉄矢がゲスト出演することが決定した。【写真】『素晴らしき哉、先生！』最終話、りお（生田絵梨花）が未婚の母になることを決断本作は、不本意にも担任を持たされ、辞め時を逸してしまった生田演じる2年目の高校教師が、なんだかんだ生徒のために奮闘を続ける中で人間として変貌を遂げていく、新米教師の成長