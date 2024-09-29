ノルディックスキーのグランプリ（ＧＰ）ジャンプは２９日、オーストリアのヒンツェンバッハで男子個人第８戦（ＨＳ９０メートル、Ｋ点８５メートル）が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）は８６．５メートルと９０メートルを飛んで、２２４．９点の１４位だった。日本勢最高は二階堂蓮（日本ビール）の１２位。