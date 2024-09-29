東京・歌舞伎町の路上で67歳の男性を突き飛ばしたとして、33歳のフランス国籍の男が現行犯逮捕されました。男性は頭を強く打って病院に搬送されましたが死亡しました。フランス国籍の会社員、ラフォレ・アレクサンドル・マチュー容疑者は29日午前1時すぎ、新宿区歌舞伎町の路上で男性を両手で突き飛ばし、頭を強く地面に打ち付けた傷害の疑いが持たれています。突き飛ばされた男性は頭を強く打っていて、搬送先の病院で死亡