放送日時： 2024年9月29日（日）22:00ゲスト：おしゃれシリーズ歴代MC私の中の、もうひとりのワタシ。：おしゃれは教科書のような存在おしゃれシリーズ50周年記念スペシャル。「おしゃれ」から楠田枝里子さん、「オシャレ30・30」から阿川泰子さん、「オシャレ30・30」「おしゃれカンケイ」から古舘伊知郎さん、「おしゃれカンケイ」からマルシアさん、「おしゃれイズム」から上田晋也さんと藤木直人さん…と歴代のレジェ