中国の何卓佳、張本美和下す卓球ＷＴＴ中国スマッシュ29日、WTT中国スマッシュ・女子シングルス1回戦でサーブを放つ張本美和。（北京＝新華社記者/肖芸九）【新華社北京9月29日】卓球の国際大会、WTT中国スマッシュは29日に開幕し、中国の何卓佳（か・たくか）が日本の張本美和を3-0で下し、2回戦に進んだ。中国の何卓佳、張本美和下す卓球ＷＴＴ中国スマッシュ29日、WTT中国スマッシュ・女子シングルス1回戦に臨む張本美和