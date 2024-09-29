「阪神７−６ＤｅＮＡ」（２９日、甲子園球場）ＤｅＮＡは痛恨の逆転負けで２位の可能性が消滅した。優勝を逃したチームは次なる目標を「ハマスタでＣＳ」と定めたが、それもついえた。阪神先発・才木を攻略し主導権を握っていたが、４点リードを守り切れず、七回に一挙５失点。無死一塁、右前に抜けようかという木浪の打球を何とか止めた二塁・牧だったが、一塁へ悪送球（記録は内野安打と失策）。その間にピンチが広がり