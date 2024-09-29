毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。9月29日（日）は、ゲストに津田篤宏（ダイアン）、石田ニコルを迎えて、みなみかわの自宅で「PICO PARK 2」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】みなみかわの自宅でハプニング発生！芸能人御用達の老舗洋菓子店も登場！今回は、成城学園前（東