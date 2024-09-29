プロ野球のファームは29日、イースタン、ウエスタン両リーグで7試合が行われ、今季の全日程が終了した。日本ハムは巨人戦（ジャイアンツ）に6―3。石井、ドラフト3位・宮崎（山梨学院大）が2安打1打点。先発・松浦が3回3安打3奪三振2失点で、2番手の育成選手・斉藤が2回2安打無失点で2勝目（1敗）。巨人先発・高橋礼は2回7安打6失点（自責2）で3敗目（2勝）を喫した。育成選手のティマが2安打。西武は楽天戦（宮城県利府町）