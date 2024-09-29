■『Yogibo presents RIZIN.48』（29日・さいたまスーパーアリーナ）第4試合で高木凌に一本負けし3連敗となった萩原京平に対して、自身のMMAデビュー戦で対戦した平本蓮が自身のSNSで激励の言葉を送った。【試合写真】『RIZIN.48』萩原京平vs.高木凌試合は序盤から萩原が打撃を仕掛けるも、高木が早々にタックルを仕掛けてグラウンドの展開に。萩原が立ち上がるも高木は後ろから組み付き、そのままコーナーに追い込んで首を締