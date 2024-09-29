Ｊ３岩手の元日本代表ＭＦ水野晃樹（３９）が２９日、今季限りで現役引退することを発表し、盛岡市内で記者会見した。静岡県出身の水野は２００４年に市原（現千葉）に入団。セルティック（スコットランド）、柏、甲府、千葉、仙台、鳥栖、熊本、相模原、社会人リーグ「はやぶさイレブン」と渡り歩き、２３年から岩手でプレーした。「２１年間、この世界で戦えたことは財産であり、貴重な経験をしてこられた」とかみしめた。