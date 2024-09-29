女性３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が２９日までに自身のＳＮＳを更新。フィギュアスケート元世界女王・浅田真央さんの誕生日を祝福した。２５日に３４歳の誕生日を迎えた浅田さん。西脇は、インスタグラムに元日本代表ＤＦ槙野智章さん、浅田さんと食事を楽しむ様子をアップし「真央ちゃんお誕生日おめでとう写真撮るだけなんにこんなに笑顔なってまうほど楽しいなんてマキノの