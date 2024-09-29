2024年9月24日、日本の漫画蔵書施設の検索ポータルサイト・SPACOMIcで、「おバカキャラといえば？」と題したアンケートの結果が発表され、中国のネットユーザーの間で議論が起こっている。同読者アンケートは、同サイト内のWEB投票とTikTokのコメント投票の統計が集計されたもので、総投票数は313票だった。ランキング1位は「斉木楠雄のΨ難」の燃堂力（ねんどうりき）、2位は「ドラえもん」の野比のび太（のびのびた）、3位は「忘