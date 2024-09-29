KinKi Kidsの堂本光一さん（45）主演ミュージカル『SHOCK』の『単独主演記録1位 2100回記念カーテンコール』が福岡県・博多座で行われ、光一さんが大谷翔平選手（30）への思いを語りました。2000年11月の初演以来、毎年上演し続けてきた光一さん主演の『SHOCK』シリーズ。ラストイヤーとなる2024年の5月には、これまでの国内演劇の単独主演記録2017回を超える2018回を達成し、単独1位となりました。そして9月28日、博多座での昼公