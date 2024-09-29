柔道女子52キロ級でパリ五輪代表の阿部詩（24＝パーク24）が29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。仲の良い金メダリストの後輩との交流について語った。兄でパリ五輪・柔道男子66キロ級金メダリストの阿部一二三とともに出演。詩をよく知る人物としてレスリングのパリ五輪女子フリースタイル53キロ級金メダリストの藤波朱理がリモートで登場した。3歳下で日体大の後輩である藤波との出会いについて「エ