阪神は２９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に７―６で勝利し、シーズン２位が確定。１０月１２日から始まるＣＳファーストステージの甲子園開催も決まった。先発・才木が６回５失点と崩れる誤算はあったものの、２―６の７回に打者一巡の猛攻で一挙５点をゲットし逆転に成功。後続の桐敷―ゲラもシャットアウトリレーでバトンをつなぎ勝利を手繰り寄せた。屈辱のＶ逸決定から一夜明けとなった一戦。傷心を乗り越え高い集中力を披露