3D空間撮影カメラ搭載のスマホのような新ARデバイス「XREAL Beam Pro」の5G版が日本で発売に！XREALは25日、3D空間撮影カメラを備えた最新ARコンピューティングデバイス「XREAL Beam Pro」の5G版「XREAL Beam Pro 5G」を2024年9月26日（木）10時より日本市場にて予約販売開始すると発表しています。発売（出荷）は2024年12月中旬を予定しており、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式Webサイト内の公式