iPhone 16シリーズのau回線における最大通信速度が案内！下り4.1Gbpsおよび上り211MbpsにKDDIおよび沖縄セルラー電話は20日、携帯電話サービス「au」における最新スマートフォン（スマホ）「iPhone 16」および「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」（ともにApple製）のモバイルネットワークを利用した場合の最大通信速度（理論値）を案内しています。これにより、iPhone 16シリーズではau回線にて下り（受