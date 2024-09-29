◆東京六大学秋季リーグ戦第３週第２日▽早大５―４法大（２９日・神宮）早大が法大を下し、１勝１分けとした。２点を追う７回１死一、二塁の好機で今秋ドラフト上位候補・吉納翼右翼手（４年＝東邦）が逆転３ランを放ち、接戦をものにした。１点を争う試合を勝ちきった。守備面で小宮山悟監督が言及したのはセットアッパーの２年生左腕・香西一希投手（２年＝九州国際大付）のビッグプレーだ。１点を勝ち越した直後の８回に２