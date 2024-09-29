俳優の生田絵梨花が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『素晴らしき哉、先生！』（毎週日曜後10：00）が、10月6日に最終話（後10：30〜）が放送される。りお先生が、ポップな「3-C！」ロゴTシャツで笑顔を見せる先行カットが公開された。【最終話カット多数】“金八”武田鉄矢が登場りお先生（生田絵梨花）に何を語る？同作は、憧れを抱いて先生になった新米高校教師・笹岡りお（生田）が、理不尽な教育現場に