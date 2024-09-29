10月6日22時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送される『素晴らしき哉、先生！』最終話に武田鉄矢がゲスト出演することが決定した。 参考：生田絵梨花、『素晴らしき哉、先生！』笑顔と涙のオールアップ「やりきったなという達成感」 生田が地上波連続ドラマ初主演を務める本作は、新米高校教師・笹岡りおが、生徒や保護者、同僚など、あらゆる人間関係の板挟みになる中、生徒のために奮闘していく成長物語。