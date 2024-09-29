卓球の国際大会、中国スマッシュは２９日、北京で男女シングルス１回戦が行われ、男子の張本智和（智和企画）が香港選手を３―１で下した。戸上隼輔（井村屋グループ）、松島輝空（木下グループ）も勝ち上がった。女子は平野美宇（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）らが２回戦に進出。張本美和（木下グループ）は敗れた。