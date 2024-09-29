日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の１時間スペシャルが２９日に放送され、前身の「おしゃれイズム」（２００５年４月〜２１年９月）でＭＣを務めた上田晋也が出演した。１９７４年に始まった「おしゃれシリーズ」の５０周年記念で歴代ＭＣが集結。上田は印象に残っていることに、ともに出演した森泉の言動を挙げた。２本続けての番組収録で、２本目のゲストが草野仁だった時に森泉の衣装、メイクの準備