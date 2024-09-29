俳優の生田絵梨花が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『素晴らしき哉、先生！』（毎週日曜後10：00）の第7話が29日に放送され、10月6日の最終話（第8話、後10：30〜）に武田鉄矢がゲスト出演することが発表された。金八先生以来、13年ぶりの学園ドラマ登場となる。【最終話カット多数】出産・仕事…りお先生（生田絵梨花）の決断は？ 「3-C！」ロゴTシャツで笑顔同作は、憧れを抱いて先生になった新米高校教師