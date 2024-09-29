お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（54）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。同番組の前身「おしゃれイズム」時代に「俺いらない」と言われると不安を感じた瞬間を明かした。今回は「シリーズ50周年記念SP」と題して1時間スペシャルで放送され、前身の「おしゃれイズム」MCの上田と俳優の藤木直人が出演。2012年4月の放送で上田が喉のポリープ除去をしたため声が出せない回があった