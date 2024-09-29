29日午前9時50分ごろ、福井県永平寺町飯島の九頭竜川の中で釣りをしていた大阪府東大阪市出雲井町の職業不詳青山和夫さん（68）が倒れて流されたのを岸にいた釣り客が気づき、110番した。青山さんは下流で発見され、ヘリコプターにより救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は溺死とみられる。福井署によると、青山さんは1人で釣りをしていた。署が詳しい状況を調べている。