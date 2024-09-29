◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―６ＤｅＮＡ（２９日・甲子園）阪神・桐敷拓馬投手が今季７０試合目の登板を３者凡退で締め、リーグトップタイの４０ホールドとした。チームが逆転した直後の８回に出番。先頭の筒香を三邪飛に打ち取ると、伊藤から見逃し三振を奪い、森敬を一ゴロに仕留めた。球団では、２０１０年に７１試合に登板した久保田（現投手コーチ）以来の大台。「やりがいを強く感じてやれています。７０試合登板はまっ