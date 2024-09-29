◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―６ＤｅＮＡ（２９日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が逆転勝利をかみしめた。４点ビハインドの７回に攻撃陣が奮起。主砲も２点差に詰め寄り、なおも続く２死一、二塁の好機で伊勢から右前適時打を放った。前夜にＶ逸が決まって悔しさを味わったが、翌日に最大４点差をひっくり返す勝利でシーズン２位を確定させ、ＣＳファーストＳの本拠地開催を勝ち取った。大山は「勝ったことが一番ですし