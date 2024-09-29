◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）巨人・浅野翔吾外野手が敗戦の中で、気を吐いた。「５番・中堅」でスタメン出場。２点を追う３回１死一、二塁で左中間への適時打を放った。「消化試合になっているけど、僕とかからしたらありがたい試合。ＣＳに向けてしっかり準備したい」と、臨んだ一戦で結果を残した。前夜はリーグＶを決め、祝勝会に参加。１９歳の浅野は「お酒をかけないでください」と書