１０月１１日に新たに開幕する大同生命ＳＶリーグ（東京体育館）に向け、昨季前身のＶ１男子覇者のサントリー大阪が２９日、拠点の大阪・箕面市で記者会見を開いた。今季主将を務めるアウトサイドヒッター（ＯＨ）藤中謙也は「シーズン前にしてこれだけメディアの方にお集まりいただき、今季の注目度をすごく感じている。新しいリーグがどう進んでいくのかも楽しみです。その中で選手としてはしっかりバレー界を盛り上げていける