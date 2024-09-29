◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５ｘ４―巨人（２９日・神宮）巨人・西舘勇陽投手が１軍に昇格し、３か月ぶりの１軍救援登板で３回１安打無失点、６奪三振で２０ホールド目を記録した。先発した８月２３日・中日戦（東京ドーム）以来の１軍登板。４―３の６回に３番手で登板し、オスナ、山田、増田を３者連続三振。７回も無安打に抑えると、８回は２死から村上に右前打を許したがオスナを空振り三振に仕留めた。球団では、バ