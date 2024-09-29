◆男子テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第５日（２９日、東京・有明コロシアム）元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が惜しくも逆転負けを喫した。最終セットでマッチポイントを握ったが、同１４位のホルガー・ルネ（デンマーク）に、６−３、２−６、５−７で敗れた。しかし、１０月３日発表予定の最新世界ランキングで１５０位前後となる予定で、復帰後初の１００位台が確定した。次戦は１０月２日開幕の上