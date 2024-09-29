[9.29 U20アジア予選GL第3節 U-19日本 - U-19キルギス ビシュケク]“ロス五輪世代”のU-19日本代表は29日、AFC U20アジアカップ予選のグループリーグ第3節でU-19キルギス代表と対戦する。日本時間午後11時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本とキルギスはここまでともに2連勝で、得失点差で上回る日本が首位に立つ。直接対決で引き分け以上の場合、首位で来年2月のU20アジア杯出場が決まる。2位の場合