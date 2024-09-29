29日午後8時40分ごろ、福岡県春日市のJR博多南線博多南駅で、進入してきた博多発の電車が女性と接触した。JR西日本によると、乗客乗員約80人にけがはなかった。博多駅で接続する山陽新幹線は最大区間で岡山―博多間の下り線で運転を見合わせ、約1時間10分後に再開した。春日署によると、女性は50代とみられ、頭や顔を負傷し病院に搬送されたが、意識はあった。詳しい状況を調べている。博多南線は博多―博多南を結ぶ在来線で