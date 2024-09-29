ヤクルト５―４巨人（セ・リーグ＝２９日）――ヤクルトが今季初の５連勝。１点を追う九回、内野ゴロ（記録は野選）の間に追いつき、長岡の適時打でサヨナラ勝ち。巨人は４番手の平内が踏ん張れず。◇阪神７―６ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２９日）――阪神が逆転勝利で連敗を３で止めた。４点を追う七回、代打・糸原の適時打や佐藤輝の２点三塁打などで５点を奪った。ＤｅＮＡは救援陣が崩れて２連敗。◇中日４―３広島（セ・リ