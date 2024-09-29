2.5次元歌い手アイドルグループ・めておら - Meteorites -(読み方：メテオライツ) が、2ndシングル「NOROSHI」のMVを公開した。◆「NOROSHI」MVすとぷりの“ななもり。”がプロデュースするめておら - Meteorites -(以下、めておら)は、7月より公式YouTubeチャンネル上で活動を開始。登録者数は、歌い手グループ史上最速で10万人を達成し、現時点で早くも29万人を突破している。そんなめておらの2ndシングル「NOROSHI」は、すとぷ